MUNICIPIS
Balaguer preveu un pàrquing als antics jutjats
Projectat amb quatre plantes i 180 places. La Paeria l’inclou al Pla de Barris, que ahir va presentar als veïns
Un pàrquing de quatre plantes amb 180 places als antics jutjats de Balaguer i amb un pressupost d’1,2 milions. És un dels nous equipaments que es contemplen al Centre Històric de la capital en el marc del programa d’intervenció integral del Pla de Barris que compta amb un pressupost de 12,5 milions.
L’alcaldessa, Lorena González, va presentar ahir a la ciutadania el projecte, que ha estat elaborat després d’un procés participatiu amb la intervenció de tècnics municipals, el consell comarcal, entitats, grups polítics i veïns.
Nous equipaments
En l’àmbit de nous equipaments i habitatge contempla la rehabilitació dels tres edificis municipals del carrer d’Avall, al tram dels porxos, per transformar-los en un centre d’acció comunitària destinat a activitats culturals, educatives i d’atenció ciutadana, a més d’una ludoteca, i que implica una inversió d’1,7 milions d’euros.
Quant a l’àmbit de transició ecològica, està previst renovar l’enllumenat públic del nucli antic (285.000 euros), substituir la xarxa de sanejament i proveïment (920.000 euros) i crear una comunitat energètica local del Centre Històric (157.500 euros).
El tercer bloc del programa d’intervenció integral inclou una desena d’actuacions per reforçar la cohesió social, l’activitat econòmica i la vida comunitària. Destaca la construcció d’un centre de formació (escola taller) al costat del CEI per ampliar l’oferta formativa, impulsar l’ocupabilitat i facilitar l’actualització professional dels usuaris. Aquest centre costarà un milió d’euros.
Cine i comerç
També destaca la rehabilitació de l’antic Cine Condal (un milió) per transformar-lo en un equipament cultural i comunitari de proximitat, i un programa per al comerç amb l’objectiu de revitalitzar l’activitat comercial, amb ajuts a la implantació de nous negocis i la creació d’un hub d’innovació per fomentar el treball col·laboratiu.