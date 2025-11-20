Cinquanta aventurers de la lectura conquereixen la ‘Supernit’ a Vinaixa
La biblioteca Màrius Torres de Vinaixa va viure divendres passat la cinquena edició de la Supernit de les Biblioteques, una iniciativa simultània en 207 biblioteques de tot Catalunya. L’activitat, organitzada per 3Cat i el Super3 juntament amb el departament de Cultura, i amb la col·laboració de diverses diputacions i consorcis, busca fomentar la lectura i enfortir el paper de les biblioteques públiques entre els nens i nenes.
A Vinaixa, la convocatòria va reunir 50 joves participants procedents de Vinaixa, l’Albi, Tarrés, Valls i Fontscaldes. Els petits van superar amb entusiasme els desafiaments plantejats, acumulant l’energia necessària per despertar la Guardiana de les Històries, protagonista de la narrativa d’aquesta edició de la iniciativa. El programa d’aquest any va girar entorn de Ràndom, conduït per David Its Me i Maria Bouabdellah, i va permetre seguir part de l’activitat en directe a través del Super3, connectant amb altres centres del país.
La Biblioteca Màrius Torres de Vinaixa va agrair la col·laboració de famílies, institucions i voluntaris, destacant que la continuïtat de la Supernit reforça el compromís de les biblioteques catalanes amb la lectura, la creativitat i la participació comunitària en l’àmbit cultural.