POLÈMICA
Congrés a Balaguer amb Pàmies i el neonazi condemnat Pedro Varela
Aquest cap de setmana a la seu de Dolça Revolució amb 600 persones inscrites. CGT Lleida insta els col·lectius de Ponent a “rebutjar qualsevol acte d’aquest tipus”
La seu de Dolça Revolució a Balaguer acollirà aquest pròxim cap de setmana de la 19 edició del Congrés Ciència i Esperit, en el qual un dels conferenciants és Pedro Varela, referent històric de l’extrema dreta espanyola, que acumula quatre condemnes per divulgar idees supremacistes i genocides i és l’amo de la llibreria Europa de Barcelona, centre de propaganda nazi. Un altre dels conferenciants, n’hi ha 14 en total, és l’horticultor Josep Pàmies –un dels impulsors de Dolça Revolució– i s’ha penjat el cartell d’entrades esgotades –l’aforament és de 600 persones–. El preu de la inscripció era de 50 euros. És a dir, 30.000 euros en total.
“Salut, Història, Cosmologia, Geopolítica i Consciència. L’Última Batalla per la Veritat”, diu el cartell del congrés, si bé al web també figura la paraula nazisme (vegeu el desglossament).
La CGT de Lleida ha dit, sobre Pedro Varela, que “la presència d’un ponent d’aquest perfil en un acte públic és un pas enrere en la dignificació de la memòria de les víctimes del feixisme”.
La seua conferència està programada per diumenge (11.00-12.00 hores). D’aquesta foma, la CGT insta “els col·lectius de Ponent a rebutjar qualsevol acte, com aquest, que serveixi de plataforma per a la difusió d’idees feixistes, i en què participa un conegut militant de l’extrema dreta com Pedro Varela. No podem permetre que Balaguer sigui utilitzada com a escenari per a la propaganda de l’odi, manipulació i desinformació”. Aquest diari va intentar ahir obtenir sense èxit la versió de Josep Pàmies i dels organitzadors.
Altres conferenciants són Ira Landucci, un reconegut terraplanista argentí, o David Parcerisa, que ha posat en dubte la rotació terrestre.
Asseguren que “ens van robar la salut. Ens van reescriure la història. Ens van vendre una ciència sense ànima. Ens van tancar en una falsa cosmologia. I ara, sota la màscara de l’Agenda 2030, pretenen redissenyar la realitat sencera”.
Finalment, diuen que “ens reunim els qui ja no creiem en les versions oficials. Metges silenciats, investigadors marginats, periodistes perseguits, científics insubmisos i guerrers de la consciència... tots alçant la veu en una sola direcció: la llibertat de l’ésser humà davant del control global”.
Esborren la paraula ‘nazisme’ del cartell però figura al web
� “Salut, Història, Cosmologia, Geopolítica, Nazisme i Consciència. L’Última Batalla per la Veritat.” Amb aquesta proclama es presenta el congrés Tanmateix, la paraula nazisme apareix també a l’anunci del congrés a la pàgina web.