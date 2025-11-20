Demanen regar 300 ha més de Pinyana
D’un centenar d’agricultors de la plana del Bisbe, cosa que implica la incorporació a la comunitat. Volen entrar en la modernització del sector quatre per no quedar-se sense aigua
La comunitat de regants de la plana de Sant Ruf, coneguda també com la plana del Bisbe, ha convocat els prop de cent pagesos d’aquesta zona de la partida de Llívia, a Lleida, per votar el proper dia 3 de desembre la seua incorporació al Canal de Pinyana. De fet, es demana l’adhesió a les obres de modernització del sector 4, que preveu portar l’aigua per gravetat a 1.600 hectàrees de Lleida, majoritàriament, però també de Torrefarrera i de Torre-serona. Són més de 300 hectàrees que ara es reguen de les denominades aigües perdudes i que, una vegada modernitzat en aquest sector, passaran a ser terres de secà. Fonts de Pinyana van indicar que si ells ratifiquen aquesta inclusió en la seua assemblea, la Casa Canal no tindrà inconvenients a acceptar-los encara que requerirà una autorització de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). Les mateixes fonts van indicar que Infraestructures.cat ja treballa per licitar el projecte de modernització del sector 4.
Mentrestant, segueixen les obres per modernitzar el sector 3. Màquines i operaris treballen a preu fet per acabar la transformació abans del juny del 2026 i no perdre els ajuts de la UE a través dels fons Next Generation.
Aquest sector contempla la transformació de les infraestructures de reg en 1.880 hectàrees dels municipis de Corbins, Benavent de Segrià, Torre-serona, Vilanova de Segrià, Lleida i la Portella. Aquesta intervenció, finançada en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i que executa Seiasa, té per objectiu millorar l’eficiència hídrica i garantir un ús sostenible dels recursos de la zona. El projecte inclou la instal·lació de canonades de polietilè de 71 centímetres de diàmetre i altres millores que permetran als agricultors que ara reguen a manta reduir el consum, al substituir la xarxa d’antigues séquies per un sistema de canonades a pressió.
Aquesta intervenció està pressupostada en més de 30,5 milions d’euros, dels quals els regants pagaran després del període de finançament de 50 anys un 70%, mentre que el 30% va a càrrec de l’Administració.
Un altre dels sectors en els quals també es treballa és en el número 5, que contempla la transformació de 2.300 hectàrees dels municipis de Lleida i Alcarràs a través de l’embassament de Canet. Aquesta intervenció permetrà suprimir bombatges elèctrics per portar l’aigua a 667 hectàrees d’Alcarràs, que passaran a regar-se per gravetat.