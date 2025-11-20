Dos famílies colliran les oliveres municipals
L’ajuntament va oferir aquesta possibilitat per evitar que es perdin les olives. Els interessats es repartiran els arbres
Dos famílies es faran càrrec de collir les olives que produeixen les oliveres de propietat municipal repartides pel nucli urbà i per tot el terme municipal. Estan ubicades, principalment, a la rotonda de la Premsa, la plaça de la Independència, el mirador de la Femosa o la finca de Sant Salvador, entre altres emplaçaments.
Amb la idea d’aprofitar la producció d’olives d’aquest any i evitar que s’acabin perdent, el consistori va fer una crida a tots els interessats a recollir-les utilitzant els mitjans de què disposin i sol·licitant prèviament el permís de l’ajuntament. Així ho va explicar l’alcalde de la localitat, Josep Farran.
El termini per presentar les sol·licituds va acabar el passat dimarts al migdia, amb dos famílies interessades que ara hauran de posar-se d’acord per repartir-se la collita dels arbres municipals, va explicar el primer edil.
Evitar ‘furtius’
L’alcalde va indicar que, en anys anteriors, les olives es collien de forma furtiva o se les quedava algun membre de la brigada municipal. El que s’ha volgut evitar amb aquesta iniciativa és que persones es quedin amb la collita sense prèvia autorització de l’ajuntament. Així mateix, les mateixes famílies decidiran quan posen fil a l’agulla i on comencen a recollir les olives.