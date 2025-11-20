Un home accepta 4 anys de presó per violar una dona en un poble de la Noguera el 2022
Les parts pacten una sentència de conformitat que inclou els atenuants de reparació del dany i consum de drogues
L'Audiència de Lleida ha condemnat a 4 anys de presó i 5 anys de llibertat vigilada un home acusat de violar una dona a un poble de la Noguera el desembre de 2022. L'home ha recorregut els fets arran d'un pacte de conformitat entre les parts, pel qual se li han aplicat les circumstàncies atenuants de consum de drogues la nit dels fets i de reparació del dany, atès que l'home ha abonat 2.000 euros dels 3.000 que ha de pagar en concepte de responsabilitat civil. Davant l'acord, les magistrades han dictat sentència oral i l'home ha quedat condemnat pel delicte d'agressió sexual.
A més dels 4 anys de presó i 5 de llibertat vigilada, la sentència també prohibeix que l'home pugui treballar en feines o oficis que impliquin un contacte amb menors d'edat durant un període de 9 anys, així com la prohibició d'aproximar-se a menys de 300 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella durant 5 anys.
La defensa de l'home, però, preveu demanar la suspensió de la pena de presó a canvi que l'home se sotmeti a un programa de desintoxicació de substàncies estupefaents, ja que la nit dels fets l'home havia consumit cocaïna.
Els fets s'haurien produït al domicili de la víctima, on tots dos havien quedat. Segons el ministeri públic, la dona no volia mantenir cap relació sexual amb l'acusat, però aquest la va forçar i la va agredir sexualment.