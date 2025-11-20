Més de vint micropobles presentaran projectes
L’Associació de Micropobles celebra la IV Fira a Torre-serona el dia 29. Per donar a conèixer iniciatives contra la despoblació i atreure nous veïns
La fira dedicada als micropobles celebrarà la quarta edició a Torre-serona. Serà el 29 d’aquest mes i hi participaran més d’una vintena de municipis. L’organitza l’Associació de Micropobles de Catalunya i ocuparà els carrers d’aquesta localitat del Segrià de les 10.00 a les 14.00 hores. En aquest certamen, diferents representants de localitats de menys de mil habitants donaran a conèixer les seues iniciatives, elements patrimonials i productes, segons va explicar l’alcalde, Agustí Jiménez. El conseller de la Presidència, Albert Damau, serà l’encarregat d’inaugurar-la.
L’Associació de Micropobles de Catalunya impulsa aquesta fira amb la voluntat de donar a conèixer a la ciutadania la riquesa, la diversitat i els reptes de futur dels petits pobles, així com les seues iniciatives per evitar la despoblació i atreure nous veïns. Exposaran els seus recursos en espais dedicats a les quatre demarcacions catalanes, cada una amb un lloc propi on compartir iniciatives, experiències, recursos turístics i culturals, així com productes de proximitat. La fira es desenvoluparà al carrer Major de Torre-serona. Allà hi haurà un espai comú on l’ajuntament de Talamanca, a la província de Barcelona, presentarà un projecte de serveis relacionat amb l’hípica i el patrimoni.
Sant Miquel de Campmajor, a Girona, mostrarà el projecte Muntanyes de Rocacorba: restauració, millora i preservació. Per la seua banda, l’Associació de Municipis i EMD del Pallars Sobirà (en concret de Baix Pallars, Soriguera, Rialp, Llavorsí i l’EMD de Montenartró) presentaran un projecte relacionat amb el repte demogràfic. Els acompanyarà un artesà dedicat a treballar la pell assentat a la zona on ha posat en marxa la seua activitat. A més, el Festival Itinera per promoure cultura i música en pobles petits farà balanç de l’edició del 2025 i celebrarà el concert final per clausurar el certamen, va explicar Jiménez.
En un altre ordre de coses, Jiménez va indicar que la Generalitat insta a tancar les illes de contenidors amb una tanca i una coberta per posar en marxa les càmeres que l’ajuntament va instal·lar fa més de cinc anys i així evitar abocaments incontrolats d’escombraries d’altres pobles que fan el porta a porta. L’alcalde va declinar aquesta opció.