ADMINISTRACIÓ
Pla per mitigar la falta de secretaris en ajuntaments
La Diputació preveu contractar-ne tres per assistir municipis. I brindar un millor assessorament jurídic i econòmic
La Diputació vol incorporar a la seua plantilla fins a 7 persones per mitigar la falta de secretaris interventors als ajuntaments. Així ho va anunciar ahir l’ens provincial, en el marc d’un “pla de xoc” per “reforçar” els consistoris i assegurar el seu funcionament. L’absència d’aquest personal arriba a paralitzar-los, ja que és necessari per efectuar pagaments, demanar subvencions i celebrar plens.
El pla inclou cobrir les tres places de secretaris que la Diputació té per assistir a municipis que es queden sense ells. Dos estan ara vacants i la persona que ocupa la tercera haurà de jubilar-se ben aviat. D’altra banda, l’ens provincial vol reforçar el servei d’assessorament econòmic i jurídic als ajuntaments, i passar de tres a set persones.
D’aquesta manera, espera reduir la càrrega de treball dels secretaris i afavorir que ocupin places en consistoris petits que no disposen d’aquest assessorament.
La Diputació va apuntar que treballa en “un nou model d’assistència jurídica i econòmica” que prestaria de forma coordinada amb els consells, davant del sistema actual que està únicament en mans dels ens comarcals.
■ La falta de secretaris, interventors i tresorers als ajuntaments lleidatans serà objecte de debat avui en el ple de la Diputació. El grup d’Ara-Pacte Local, en el govern de l’ens provincial juntament amb ERC, PSC i UA, presentarà una moció que reclama mesures per tal de “garantir la cobertura” d’aquestes places en els consistoris.
D’altra banda, el grup del PP, a l’oposició a la Diputació, presentarà durant l’esmentada sessió una altra moció per reclamar un augment dels trens d’alta velocitat Avant entre Lleida i Barcelona, “especialment en horari laboral” i recuperant també “trajectes suprimits com el de les 9.00 i el de les 18.40 hores”, entre altres mesures per fer més accessible aquest mitjà de transport.