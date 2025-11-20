Rebutja deixar la gestió del bar del casal i recorre la nova licitació
El fins ara responsable de la gestió del bar del casal de Sarroca de Lleida, Pere Gomés, ha presentat al·legacions contra la licitació del contracte de concessió que l’ajuntament va fer a principis d’aquest mes. La consideren “irregular” i que “afecta els principis de transparència i igualtat en el tracte”. A més, afirma que el consistori no ha respost cap de les seues reclamacions, la qual cosa considera injusta. Per aquesta raó, sol·licita una rectificació dels terminis, que es declari nul el procediment per adjudicar de nou el servei i se suspengui temporalment el procés de presentació d’ofertes fins que es resolgui aquesta situació.
L’ara per ara titular del bar afirma que no tornarà les claus aquest divendres, tal com ha sol·licitat l’ajuntament, ja que creu que tot el procediment és irregular i no s’ha donat una resposta a les seues reclamacions. Assegura que hi ha veïns que li donen suport i consideren les seues peticions justes, i declara que està disposat a asseure’s amb l’alcaldessa, Teresa Cullerés, per buscar una solució.
Per la seua part, la primera edil afirma que tot el procés és legal, que va presentar les al·legacions fora de termini i que divendres li reclamaran les claus.