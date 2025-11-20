Reformen l’escola i traslladen els alumnes
El primer trimestre del curs vinent, per refer la teulada i ampliar el menjador. Davant de la falta d’espai de l’actual centre
Les obres per ampliar el menjador i renovar la teulada de l’escola La Rossella obligaran a resituar classes i alumnes durant el primer trimestre del curs escolar 2026-27. Així es va explicar en la reunió mantinguda ahir entre l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), l’equip directiu del centre, l’ajuntament, el delegat d’Educació, Ruben Mansilla i els arquitectes que s’encarreguen del projecte. La intenció és que el juny de l’any que ve es liciti, una vegada incloses les millores que es van proposar ahir.
D’aquesta manera, la reforma es duria a terme els mesos de setembre, octubre i novembre, segons fonts de l’AFA. Al principi es resituarien quatre classes, la qual cosa suposarà dividir el gimnàs per habilitar aules i ajuntar totes les classes d’infantil, malgrat que tots els detalls estan encara per concretar. En cas que hi hagi algun tipus de problema, la intervenció es posposaria fins al 2027.
L’equip directiu del centre va incidir que canviar la teulada és una obra d’envergadura que comportarà importants millores, ja que l’escola serà un refugi climàtic i s’evitaran les temperatures extremes a l’hivern i a l’estiu. Segons l’AFA, és probable que, mentre durin les obres, els escolars hagin de fer gimnàstica al pati i no hi haurà extraescolars.
En la reunió va quedar patent la falta d’espai a l’escola, de dos línies i on estudien al voltant de 280 nens i nenes de Primària i Infantil. De fet, l’AFA reclama un nou edifici, ja que porta més de 20 anys amb barracons. L’escola és dels anys 60 del segle passat.
La portaveu de l’AFA va indicar que ara comunicarà la informació a la resta de les famílies per analitzar si es mantenen les mobilitzacions. “Tant per a les famílies com per a l’ajuntament aquesta intervenció no és suficient”, va dir.
Dimarts, els alumnes i les famílies es van mobilitzar davant de l’escola abans que comencessin les classes per demanar-ne una de nova. S’havia programat una marxa lenta de cotxes per l’N-230 al gener com a mesura de pressió i ara s’estudiarà si es manté. De tota manera, afirmen que continuaran ferms en les seues reivindicacions.
Val a destacar que la falta d’espai al menjador obliga els nens que utilitzen el servei a fer tres torns des de les 12.30 hores. El nou projecte obre la possibilitat que el centre tingui cuina pròpia.