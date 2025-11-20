La seu del consell, nou refugi climàtic
Inversió de 335.170 euros finançats amb fons d’Agricultura. S’ha fet una rehabilitació energètica de l’equipament
El consell de les Garrigues ha portat a terme una important rehabilitació energètica de la seu per transformar-la en un refugi climàtic obert a tota la població. El projecte ha estat subvencionat pel departament d’Agricultura, a través dels ajuts destinats a projectes de mitigació i adaptació al canvi climàtic i ha suposat una inversió de 335.170 euros.
La seu, que acull serveis socials, administratius i de suport als ajuntaments, es considera un equipament clau per garantir espais segurs i confortables durant episodis d’onades de calor, oferint ambients confortables, accessibles i segurs, d’especial rellevància per a persones grans o col·lectius en situació de vulnerabilitat.
Entre les actuacions destaca la instal·lació d’un sistema de ventilació mecànica controlada amb recuperadors de calor, que asseguren la qualitat de l’aire a l’equipament. S’ha incorporat una coberta vegetal que millora l’aïllament, redueix l’efecte d’illa de calor i augmenta la retenció d’aigua de pluja. A més, s’han renovat totes les finestres amb tancaments d’alumini d’altes prestacions i vidres de control solar.
Reduir emissions
La intervenció s’ha completat amb una instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum equipada amb sistemes d’emmagatzematge i monitoratge, i permet generar bona part de l’energia necessària i reduir les emissions de CO2.