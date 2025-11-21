El consistori insisteix a traspassar el Conservatori
A la Diputació, per garantir-ne la sostenibilitat i aprofitar al màxim el seu potencial. Pomés es reuneix amb Joan Talarn
L’alcalde de Cervera, Jan Pomés, acompanyat per la regidora Montse Closa, es va reunir la setmana passada amb el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn. Entre els temes tractats va destacar el futur del Conservatori Professional de Música de Cervera, una de les principals preocupacions del consistori. Pomés va reiterar la seua proposta que la Diputació assumeixi la titularitat i la gestió del centre a fi de garantir la seua sostenibilitat econòmica a llarg termini i aprofitar al màxim el seu potencial educatiu i musical. L’alcalde de Cervera va defensar que la institució provincial és “la més adequada i preparada” per assumir la gestió pel seu abast territorial i la seua capacitat de coordinació amb altres escoles de música de la província. “El traspàs a la Diputació no seria una pèrdua per a Cervera, sinó una oportunitat per consolidar un projecte musical de referència al territori”, va subratllar Pomés, que va assegurar que mantenir la seu del Conservatori a la capital de la Segarra seria una condició imprescindible en qualsevol acord. Així mateix, va assegurar que la Paeria continuaria fent-se càrrec de l’Escola de Música municipal, mentre el Conservatori ampliaria la seua projecció i serveis a nivell territorial.
En cas de no prosperar aquesta proposta de traspàs, Pomés va plantejar la necessitat d’augmentar de forma significativa l’aportació econòmica de la Diputació, reclamant com a mínim duplicar l’actual: actualment l’ens provincial contribueix amb el Conservatori amb uns 40.000 euros.
D’altra banda, Pomés va valorar la “bona tasca” de l’actual direcció, que continua al capdavant del centre fins que es convoqui un nou concurs, convocatòria prevista per al febrer del 2026. El primer concurs per a la plaça de direcció va quedar desert. Val a recordar que a finals de juny Estefania Balcells va deixar el càrrec després de 23 anys. El consistori va nomenar director de forma provisional Santi Riu.
Mil·lenari de Cervera
Durant la reunió també es va tractar la preparació de la commemoració del Mil·lenari de Cervera, un esdeveniment de gran rellevància històrica i simbòlica que busca projectar la ciutat com a referent patrimonial i cultural. A més, es va abordar la possibilitat d’obrir noves vies de cooperació en qüestions de preservació patrimonial.