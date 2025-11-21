La neu complica la circulació en diverses carreteres del Pirineu lleidatà
La previsió meteorològica per a aquest divendres indica que continuaran les nevades
La neu que cau al Pirineu de Lleida està provocant complicacions en la circulació viària aquest divendres. El Servei Català de Trànsit ha informat de dificultats en diverses vies del Pirineu lleidatà, especialment a la zona de la Val d'Aran i l'Alta Ribagorça, on les condicions meteorològiques hivernals han empitjorat en les darreres hores.
Segons el Servei Català de Trànsit, cal circular amb cadenes o pneumàtics d'hivern per la C-28 al Port de la Bonaigua, la C-142b al pla de Beret, les vies L-500 i L-501 a la Vall de Boí, la L-510 a Alins i la L-504 a Lladorre. A més, s'ha establert una restricció de circulació per a vehicles articulats al tram de l'N-230 entre les poblacions de Vilaller i Vielha. Consulta aquí l'estat de les carreteres.
Previsió meteorològica per al Pirineu
La previsió meteorològica per aquest divendres indica que continuaran les nevades al Pirineu lleidatà, afectant principalment la Val d'Aran i a qualsevol cota d'altitud, tot i que les acumulacions més importants es concentraran a les zones elevades. Els serveis meteorològics preveuen que a la resta de la província de Lleida el temps serà més estable i predominarà el sol, malgrat que durant el matí la nuvolositat serà més abundant.
Descens generalitzat de les temperatures
Les temperatures experimentaran un descens notable, amb gelades pràcticament a tota la província. A la plana de Lleida, s'esperen màximes d'entre 10 i 11 graus centígrads, valors relativament baixos per a l'època. Quant al vent, bufarà de manera moderada des del nord-oest, amb ratxes fortes que podrien intensificar-se fins a assolir nivells molt forts a les zones altes a mesura que avanci el dia.