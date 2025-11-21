Propostes juvenils per millorar l’oferta esportiva i de lleure
La celebració del Dia Jove de Riner, que va tenir lloc dissabte a la casa de colònies La Carral, va permetre als joves de la localitat assenyalar la necessitat d’ampliar el nombre d’activitats esportives i, d’altra banda, augmentar l’oferta d’excursions culturals i de lleure dirigides als veïns.
Sota el lema Treballem junts per arribar lluny, l’activitat va incloure jocs de cohesió dinamitzats per professionals i un taller denominat Zona 0, celebrat en el marc del programa Ocell de Foc, que va servir per debatre, decidir i dissenyar els projectes conjunts per millorar el municipi.
Així mateix, la trobada va incorporar dinàmiques d’Ocell de Foc, una iniciativa de la Generalitat que ofereix acompanyament a joves d’entre 16 i 30 anys per millorar el seu benestar emocional, reforçar la seua autonomia i facilitar-los l’accés a la formació o al mercat laboral.
El programa, que treballa a través d’una àmplia xarxa d’entitats socials i educatives a tot el territori, posa el focus a detectar el malestar emocional, acompanyar en processos personals i promoure espais de participació. A través de tallers, activitats i accions de suport, Ocell de Foc dota els joves d’eines per afrontar el dia a dia, impulsar projectes i fomentar la creació de vincles.