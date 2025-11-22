AVIACIÓ
Simulacre d’accident aeri amb víctimes a Alguaire
Protecció Civil i Aeroports van organitzar ahir un simulacre de xoc d’un avió de passatgers amb una avioneta de formació a Alguaire amb tres morts i ferits ficticis. Un centenar de persones, entre els 18 figurants i efectius dels Bombers, els Mossos, el SEM i la Guàrdia Civil, entre d’altres, van participar en l’activitat, que s’organitza cada dos anys.
Al seu torn, la subdirectora d’Emergències, Imma Soler, va afirmar que el simulacre va ser “molt profitós” perquè va permetre posar a la pràctica tots els operatius a l’aeroport.