EMERGÈNCIES
Es col·lapsa un cobert en una nau industrial per un incendi a Alcoletge
Una dona evacuada a l’hospital per intoxicació de monòxid de carboni a Oliana
Sis dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar ahir a la nit en l’extinció d’un incendi que va afectar una fàbrica al camí de Bell-lloc d’Alcoletge. L’avís es va rebre a les 19.56 hores, per un foc en una empresa dedicada a la fabricació de productes amb canyes i vímet. A l’arribar al lloc els efectius van defensar les naus principals perquè el foc no les afectés després que es col·lapsés un cobert d’uns 100 metres quadrats.
D’altra banda, a Oliana una dona va ser evacuada a l’hospital de la Seu d’Urgell divendres a la nit per intoxicació de monòxid de carboni. L’avís es va rebre a través del 112 a les 22.39 hores, quan els inquilins d’un pis van alertar que no es trobaven bé. A Alcarràs, a les 7.04 hores d’ahir, els Bombers van rebre un avís d’un foc en un pis i es van activar tres dotacions. L’incendi es va originar en una de les habitacions i dos persones van ser ateses pel SEM.
Així mateix, també hi va haver un altre incendi en una casa de la Granadella, a la part superior, i es van activar sis dotacions dels Bombers. Segons van informar fonts dels serveis d’emergències, pel que sembla, aquesta estança de la casa estava sent utilitzada com a galliner.
D’altra banda, a Camarasa, hi va haver un foc a la tercera planta d’una masia. A la tarda, a les 16.19 hores es va rebre un altre avís per un incendi en una casa de dos plantes a Castellserà. Van anar-hi tres dotacions dels Bombers. Pel que sembla, s’havia produït una explosió a la caldera i no hi va haver persones afectades.