El consell del Pallars Jussà subhasta una llevaneu per 45.000 €
El consell del Pallars Jussà ha posat de nou a subhasta un camió llevaneu de la seua propietat, un Mercedes Benz Unimog U400 matriculat el 2008, al quedar deserta una primera subhasta a l’octubre.
El vehicle, que suma 26.921 quilòmetres, compta amb la classificació tècnica de “llevaneu” i té la condició administrativa de bé no utilitzable.
D’acord amb l’article 7.4 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, un bé es considera no utilitzable quan el seu deteriorament o depreciació el fan inaplicable als serveis públics o al seu ús normal, encara que no s’hagi donat de baixa a l’inventari.
L’alienació del camió es porta a terme mitjançant subhasta, amb un pressupost base de licitació de 45.000 euros. Les ofertes econòmiques s’han de presentar a l’alça amb el 12 de desembre com a data límit.