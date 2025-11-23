El consell presenta el projecte Bike Natura a la comunitat
Amb sessions informatives i mentories a empreses
Al llarg d’aquest mes de novembre, el consell del Pallars Sobirà ha portat a terme diverses sessions informatives per presentar i atansar el projecte de cicloturisme Bike Natura a la comarca. Va celebrar trobades a Alins, passant també per Esterri d’Àneu, Rialp, Llavorsí, Espot i Ribera de Cardós. L’última de les sessions informatives se celebrarà dimarts vinent, 25 de novembre, a les 16 hores a l’ajuntament de Sort, com a colofó a un mes d’intensa tasca divulgativa i participativa entorn del desenvolupament sostenible del turisme local.
L’objectiu d’aquests encontres ha estat atansar tant a la ciutadania com al sector empresarial les oportunitats i detalls d’aquest ambiciós pla per potenciar el cicloturisme i desestacionalitzar el turisme a la comarca.
Les sessions, obertes a tot el públic, han servit per detallar les diferents actuacions que inclou el projecte, com l’adequació d’itineraris, la instal·lació de punts de càrrega per a bicicletes elèctriques i l’adaptació de telecabines i telecadires a les estacions d’Espot i Port Ainé, facilitant així l’accés de ciclistes a les cotes més altes durant tot l’any.
Un element clau d’aquestes sessions ha estat la implicació del teixit empresarial, que pot sol·licitar mentories individualitzades per explorar com incorporar el turisme ciclista a la seua oferta i quines són les millors fórmules per adaptar els seus negocis a aquesta nova demanda. A més, el consell està elaborant un estudi de capacitat de càrrega per garantir la conservació dels espais naturals i la compatibilitat amb les diferents modalitats de ciclisme, des de BTT i enduro fins a cicloturisme familiar.