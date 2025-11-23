La Cursa de la Dona de Balaguer, amb 600 atletes
Blanca Durán guanya per davant de Júlia Guix i Mariona Ber
Balaguer ha viscut avui un matí esportiu i reivindicatiu amb la celebració de la ja tradicional Cursa de la Dona, organitzada amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència de Gènere i que ha reunit unes 600 persones, demostrant, un any més, el fort compromís de la ciutadania amb aquesta causa. La prova, amb un recorregut de 5 quilòmetres pels carrers de la ciutat, ha estat marcada per un ambient festiu i solidari. La victòria en la prova atlètica ha estat per a Blanca Durán, que ha travessat la línia de meta amb un temps de 20.44, per davant de Júlia Guix, que ha invertit un registre de 22.06, mentre que Mariona Ber ha completat el podi amb 22.17.
Abans de la sortida s'han fet diversos parlaments institucionals, en els quals han intervingut l'alcaldessa Lorena González, la regidora de l'Àrea de la Dona, Anna Profitós, i la d'Esports, Laia Vilardell, així com el conseller comarcal Xavier Castellana. Tots ells han destacat la necessitat de continuar treballant de manera conjunta per a erradicar la violència masclista i han agraït la gran resposta ciutadana.
L'organització ha valorat molt positivament la participació i ha subratllat la importància a continuar impulsant accions socials i esportives que donin visibilitat a la lluita contra la violència de gènere.