SEGRE

Exposició sobre el vincle femení amb la gestió forestal

Al Pont de Suert fins al desembre

La mostra es pot visitar fins al 12 de desembre.

La mostra es pot visitar fins al 12 de desembre.

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’institut del Pont de Suert acull fins al 12 de desembre l’exposició Emboscades, Dones i Bosc, una proposta cultural amb l’objectiu d’explorar la relació profunda, simbòlica i quotidiana entre les dones i l’entorn rural. La mostra reuneix obres artístiques, fotografies, peces audiovisuals i testimonis que dialoguen entre si per posar en relleu el valor del territori, la gestió forestal i la sostenibilitat des d’una mirada femenina contemporània.

L’exposició forma part del cicle Mirades a la natura, impulsat pels cicles formatius de Naturalesa de l’institut, que des de fa 25 anys forma professionals del medi natural.

L’exposició convida a reflexionar sobre una realitat present en el dia a dia de les comarques de muntanya però sovint invisibilitzada: el paper de les dones en el manteniment, coneixement i gestió dels boscos.

És una iniciativa del departament d’Agricultura, amb el suport de l’Institut Català de la Dona. Està dirigida per Anna Sanitjas, amb fotografies i audiovisuals de Michele Curel, continguts coordinats per Ana Villagordo, i pretén donar reconeixement a les veus femenines que sostenen el paisatge forestal del país.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking