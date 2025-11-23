Exposició sobre el vincle femení amb la gestió forestal
Al Pont de Suert fins al desembre
L’institut del Pont de Suert acull fins al 12 de desembre l’exposició Emboscades, Dones i Bosc, una proposta cultural amb l’objectiu d’explorar la relació profunda, simbòlica i quotidiana entre les dones i l’entorn rural. La mostra reuneix obres artístiques, fotografies, peces audiovisuals i testimonis que dialoguen entre si per posar en relleu el valor del territori, la gestió forestal i la sostenibilitat des d’una mirada femenina contemporània.
L’exposició forma part del cicle Mirades a la natura, impulsat pels cicles formatius de Naturalesa de l’institut, que des de fa 25 anys forma professionals del medi natural.
L’exposició convida a reflexionar sobre una realitat present en el dia a dia de les comarques de muntanya però sovint invisibilitzada: el paper de les dones en el manteniment, coneixement i gestió dels boscos.
És una iniciativa del departament d’Agricultura, amb el suport de l’Institut Català de la Dona. Està dirigida per Anna Sanitjas, amb fotografies i audiovisuals de Michele Curel, continguts coordinats per Ana Villagordo, i pretén donar reconeixement a les veus femenines que sostenen el paisatge forestal del país.