Maials rep 16.000 visitants i ven 13.000 litres
La 28a edició de la Fira de l’Oli Verd de Maials ha tancat avui diumenge amb un balanç molt positiu després de rebre al voltant de 16.000 visitants i vendre més de 13.000 litres d’oli, segons dades preliminars a falta del tancament oficial. L’alcalde David Masot i Francesc Teixidó, president de la Cooperativa del Camp Foment Maialenc, van valorar molt positivament les dues jornades.
La jornada ha començat amb el tradicional esmorzar en la cooperativa, i els assistents van poder realitzar una ruta cultural per l’església de l’Assumpció i gaudir de la presentació de la revista Horitzons. Durant l’acte, Antoni Gelonch ha estat investit com Amic de l’Oli 2025, rebent un reconeixement com a ambaixador de l’oli de Maials.
També s’han programat tallers de tast guiat, i la clausura ha comptat amb la presència de Joan Gòdia, director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia de la Generalitat.
La fira ha reunit un centenar d’expositors i ha ofert activitats complementàries com concerts, demostracions d’oficis artesanals i visites culturals, consolidant-se com un aparador de la tradició oleícola i la cultura local.