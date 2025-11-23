AIGÜES
El Manifest del Gran Urgell i el sindicat Asaja Lleida volen millores per aprovar modernitzar el Canal d’Urgell
El Manifest del Gran Urgell i el sindicat Asaja Lleida van reafirmar ahir el seu suport a la modernització del Canal d’Urgell encara que van alertar que, en les condicions actuals, el procés no pot tirar endavant sense un reforç substancial dels recursos públics i sense una revisió del model de finançament.
Demà s’inicien les votacions (col·lectivitat 15 als Alamús), una convocatòria que es manté malgrat el pacte assolit entre les organitzacions agràries (UP, JARC i ASAJA), la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i el Manifest, que sol·licitava una paralització del procés per analitzar mesures que “no ofeguin el sector”.
Comparteixen l’objectiu de la transformació, però rebutgen assumir en solitari una càrrega econòmica que consideren “inassumible” en l’actual context de dificultats productives, falta de concentració parcel·lària i un relleu generacional compromès.
Denuncien que el procés de votació arranca sense un conveni de modernització firmat, sinó amb un esborrany encara “viu” que no resol aspectes com les garanties sobre la dotació, la gestió dels excedents, el preu final de l’aigua o la fusió amb el Segarra-Garrigues.
Adverteixen que no es pot exigir finançar una infraestructura que podria acabar servint a interessos aliens a l’agricultura i van assenyalar irregularitats en el procés de la convocatòria.