La polèmica subestació d’Isona completa l’autorització
L’ajuntament la rebutja i presentarà un recurs d’alçada
La subestació elèctrica que Red Eléctrica de España (REE) promou a Figuerola d’Orcau (Isona i Conca Dellà) ha completat el procés d’autorització després d’anys de tràmits. La direcció general d’Energia de la Generalitat ha autoritzat la construcció de les instal·lacions d’alta tensió de 220 quilovolts (kV), sis anys després que el promotor obtingués el 2019 el vistiplau per a les de 400 kV. Es tracta d’una instal·lació polèmica, perquè en els seus inicis, fa més d’una dècada, formava part del projecte de la línia de molt alta tensió (MAT) del Pallars, actualment descartada. L’ajuntament d’Isona i Conca Dellà va expressar el seu rebuig a aquesta infraestructura elèctrica i va avançar que presentarà un recurs d’alçada.
L’autorització de la Generalitat assenyala que la construcció de les instal·lacions de 220 kV de la subestació suposaran una inversió de 3,5 milions d’euros. Tant aquestes com les de 400 kV figuren en la nova planificació estatal de la xarxa elèctrica per al període 2026-2030, actualment en exposició pública. Aquest pla estableix la construcció de les dos per al 2027. Per la seua banda, fonts d’REE van indicar que avancen en la tramitació administrativa del projecte però no tenen encara terminis previstos per a les obres. Així, l’empresa està participada per l’Estat i és responsable d’executar-ne la planificació.
El Govern central va desestimar el 2021 el projecte de la MAT del Pallars pel rebuig social que va despertar al Jussà. Tanmateix, va mantenir la subestació, que va passar a estar associada a altres línies d’alta tensió. Anys després, Forestalia va iniciar la tramitació d’una altra línia de molt alta tensió a la comarca, que havia de finalitzar a la subestació d’Isona. També aquesta nova línia va xocar amb l’oposició del territori i va acabar descartada. No obstant, el projecte de la subestació continua i fa que els contraris a les MAT a la zona temin que serveixi per a un altre projecte similar als que no han prosperat.