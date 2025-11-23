El Pont denuncia dos anys d’espera per la fibra als seus nuclis
L’alcaldessa tem que quedin més de 200 pals abandonats
L’ajuntament del Pont de Suert ha denunciat els continus retards de Telefónica a les obres per desplegar la xarxa de fibra òptica en diversos nuclis agregats del municipi. La demora afecta Sarroqueta, Iran, Irgo, Igüerri i Abella d’Adons, on la connexió continua sense estar operativa malgrat que les pilones es van instal·lar fa més de dos anys, el setembre del 2023.
Segons l’alcaldessa, Iolanda Carme Ferran, la companyia ha sol·licitat successives pròrrogues al ministeri de Telecomunicacions per completar el projecte. “Anem reclamant cada vegada que acaba un dels terminis, però per ara poc més podem fer”, va lamentar.
Subvenció en risc
El consistori tem que el retard posi en risc la subvenció estatal que finança l’actuació. “La nostra preocupació és que se’ls passi el termini per optar a l’ajuda i desestimin culminar l’obra, quedant-nos amb els pals buits i sense solucions a la taula”, va advertir.
Concretament, hi ha uns 200 pals instal·lats a les vies locals, per on penjaria el cable de fibra. Recentment, l’ajuntament va tornar a insistir a l’empresa, que va respondre amb el compromís de finalitzar els treballs en tres mesos.
Tanmateix, Ferran posa en dubte que es compleixi aquest calendari. “Ha passat novembre i no han avançat res. L’hivern, el mal temps i les nevades compliquen molt aquestes obres, així que dubtem que puguin fer-ho”, va assenyalar.
El desplegament de la fibra segueix el traçat de les carreteres locals que connecten els petits nuclis del municipi, cosa que ha generat a més un impacte visual per la presència de pals a mig instal·lar. Mentrestant, els veïns continuen sense accés a internet d’alta velocitat.
Des de l’ajuntament s’ha remès una nova queixa al ministeri de Telecomunicacions i s’ha sol·licitat suport a Localret, el consorci format per administracions catalanes per impulsar la transformació digital dels municipis. El projecte forma part del programa estatal Único, destinat a operadors de telecomunicacions per a l’extensió de xarxes de molt alta velocitat –d’almenys 300 Mbps– en zones rurals.