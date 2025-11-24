SUCCESSOS
Una jove resident a Andorra seria la mare del nadó mort que investiguen com a possible homicidi
Després de ser atesa per una forta hemorràgia, sanitaris van avisar el jutjat de la Seu
La forta hemorràgia que va patir la jove que el mes de març passat va ser inculpada per la mort del seu nadó a l’Alt Urgell va activar el protocol previst en aquests casos pels centres sanitaris quan han d’efectuar aquestes atencions. Així, després que el personal mèdic hagués d’auxiliar-la, en va informar el jutjat de la Seu d’Urgell i aquest va demanar que la sospitosa fos interrogada per un presumpte homicidi, segons va informar ahir el diari Regió 7.
Tal com va publicar SEGRE, els Mossos d’Esquadra estan investigant un possible homicidi amb relació al nounat, que va morir poc després de nàixer, a requeriment del jutjat de la capital de l’Alt Urgell.
Regió 7 detalla també que la jove resideix a Andorra, però va donar a llum a Catalunya, on va rebre ajuda sanitària urgent a l’haver perdut molta sang després de parir.
Afegeix que malgrat que el pes principal de la investigació recau sobre les proves pericials que durant aquests mesos han estat duent a terme els metges forenses assignats a la Seu, els agents també han localitzat el suposat pare del nadó mort, així com altres persones de l’entorn de la parella, que han estat interrogats. No obstant, assenyala que les respectives declaracions de tots no van aportar detalls nous que motivessin cap detenció o imputació i apunta, a més, que ni tan sols la mare del nounat va arribar a ser arrestada formalment.
El cas l’està portant l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) de la Regió Policial de l’Alt Pirineu i Aran dels Mossos d’Esquadra.
