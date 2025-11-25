SEGURETAT
Arrestats 470 multireincidents a Catalunya en tan sols 6 mesos
En el pla Kanpai, i s’han fet operatius a Lleida, Tàrrega i la Seu. Hi ha hagut 600 identificats amb 1.700 antecedents i 7 detinguts a la demarcació
El pla Kanpai dels Mossos d’Esquadra, que es va desplegar a començaments d’abril amb l’objectiu de fer front a la multireincidència a Catalunya, deixa un balanç en aquest mig any de 470 detinguts amb més de 4.000 antecedents en total, segons van explicar ahir la consellera d’Interior, Núria Parlon; el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i el comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius. Els Mossos han portat a terme 135 dispositius desplegats en 28 ciutats amb la participació de 6.300 agents de diversos cossos, 4.800 dels quals dels Mossos, que han permès identificar més de 24.000 persones amb més de 53.000 antecedents en total.
A la demarcació han transcendit dispositius a Lleida, Tàrrega i la Seu d’Urgell, que es van saldar amb uns 600 identificats amb uns 1.700 antecedents i almenys set detinguts. A la capital del Segrià, es va fer un macrooperatiu el cap de setmana del 16 al 18 de maig que es va saldar amb tres arrestats i 339 identificats amb 1.600 antecedents. Un mes després van tenir lloc dos dispositius a Tàrrega i la Seu d’Urgell, que es van saldar amb quatre arrestats i 259 identificats.
La consellera va explicar que s’ha contribuït a reduir la sensació d’impunitat i a transmetre un missatge als delinqüents: “Han de tenir clar que no poden campar lliurement.” Així, va destacar que s’hagi passat de centrar la tasca policial a protegir béns i persones i actuar des del punt de vista de la víctima, a posar el focus en el delinqüent. “Interior i els Mossos hem declarat la guerra a la delinqüència”, va remarcar, i va advertir que es mantindrà una política de “tolerància zero” amb els multireincidents i també amb les “invencions” que associen immigració i delinqüència.
Per la seua part, Trapero va subratllar que un comportament repetitiu en municipis petits “genera una alarma molt superior” i que “no existeix una gran mobilitat entre els multireincidents”.
Hi ha 3.969 delinqüents actius amb risc de persistència
� Aquesta iniciativa també ha permès establir un nou concepte per detectar un Delinqüent Actiu amb Risc de Persistència (DARP), una persona que és considerada així sempre que hagi comès un mínim de dos delictes en els últims sis mesos, presenta un elevat risc de reincidència i que aquest risc sigui vigent en un territori i moment determinats. Sota aquest criteri, es calcula que a Catalunya hi ha 3.969 persones que es poden incloure en aquesta categoria, el 78% dels quals a l’àrea metropolitana de Barcelona i l’altre 22% a la resta del territori. També s’ha constat que no hi ha un desplaçament dels delinqüents cap a altres zones quan s’actua en una àrea concreta, ja que delinqueixen en un espai determinat perquè dominen l’entorn.