Cal Rovelló, punt d’informació turística
L’ajuntament aprova un projecte valorat en 40.000 euros per adequar-lo. També serà un espai polivalent
L’ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar ahir, en la junta de govern local, el projecte per convertir els baixos de l’edifici número 38 del carrer Major, conegut com Cal Rovelló, com un espai polivalent i punt d’informació turística durant els caps de setmana. L’actuació suposarà una inversió d’uns 40.000 euros i contempla transformar el local, situat a la cantonada amb el carrer Jueus i que antigament havia allotjat la carnisseria pública de la ciutat. Aquest espai es coneix des del segle XIX com “la taula de la carn”, just quan la venda d’aquest aliment era un monopoli municipal i el consistori l’adjudicava a un concessionari.
L’alcalde, Joan Barrera, va explicar que l’immoble de Cal Rovelló es transformarà en “un espai obert, amb il·luminació natural i grans finestres”. Funcionarà també com a espai polivalent i mantindrà el dispensador de bosses compostables per a la matèria orgànica que hi té instal·lat la Macomunitat d’Escombraries de l’Urgellet.
L’edifici de Cal Rovelló va ser rehabilitat fa ara una dècada, després de diversos anys de queixes dels veïns de la zona per l’estat de deteriorament que presentava l’immoble. Els baixos els utilitza actualment l’ajuntament com a magatzem i el cedeix als paradistes del mercat per guardar material. Barrera va explicar que les obres per reformar-lo s’hauran d’adjudicar aquest mateix any.