INICIATIVES
Cròtals amb IA i GPS per a 300 ovelles al Pallars Jussà
Detecten possibles malalties
El projecte pilot per instal·lar cròtals amb GPS a més de 300 ovelles al Pallars Jussà ja ha començat a generar les primeres dades de seguiment. Aquestes informacions resulten de gran utilitat per als ramaders, que poden controlar els moviments del bestiar amb més precisió i gestionar les pastures de forma més eficient davant dels reptes climàtics.
La iniciativa, impulsada per l’ajuntament de Tremp i finançada per la Diputació i el ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, té com a objectiu incrementar la tecnificació de les explotacions i facilitar el maneig de la ramaderia ovina. Els dispositius integren tecnologia d’intel·ligència artificial capaç de detectar anomalies o possibles malalties en els animals. La de Tremp és la primera prova pilot d’aquest tipus, que permet monitorar els ramats d’ovelles durant un any complet.
El projecte es reforça amb el desplegament de sis antenes LoRaWan en diferents punts del terme municipal de Tremp, que ja ofereixen la connectivitat necessària per transmetre les dades dels cròtals en temps real.