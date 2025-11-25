TRIBUNALS
Deixen lliures el guàrdia civil i els altres imputats pel crim de la Baronia
L’Audiència determina que no hi ha risc de fuga ni de destrucció de proves
L’Audiència de Lleida va deixar ahir en llibertat el comandant de la Guàrdia Civil retirat i dos homes més que van ser empresonats al setembre per la suposada relació amb l’assassinat de Joan Coromina el gener del 2022 a la Baronia de Rialb. El tribunal considera que no hi ha risc de fuga ni de destrucció de proves.
L’Audiència de Lleida va decretar ahir la llibertat del comandant de la Guàrdia Civil retirat F.G.P. i els altres dos investigats –un veí de Lleida i un de Cervera– que van ser arrestats el setembre passat per la presumpta relació amb l’assassinat de Joan Coromina Estany, de 61 anys, el gener del 2022 en un bosc la Baronia de Rialb, segons ha pogut saber aquest diari. El tribunal estima així els recursos interposats per les defenses, que van ser exposats dimecres passat, i dicta llibertat provisional sense fiança amb l’obligació de presentar-se davant del jutjat i la prohibició de sortir de l’Estat. L’Audiència considera que, en el moment actual, no hi ha “risc d’alteració o destrucció de proves”. També diu que tenen arrelament, per la qual cosa “no s’entreveu risc de sostreure’s de l’acció de la justícia”, i que la presó provisional no ha de convertir-se en “una pena privativa de llibertat anticipada, injustificada o desproporcionada”.
El comandant de la Guàrdia Civil retirat, que és investigat com a suposat inductor de l’assassinat (vegeu el desglossament), està representat pel lletrat Daniel Ibars, que va assegurar ahir a aquest diari que “l’Audiència posa fi d’aquesta manera a l’abús de la presó provisional, que no pot servir per causes prospectives com aquesta i, a més, existeixen altres mesures com les decretades ara per garantir que no se sostreuen de la justícia”.
Val a recordar que la víctima va morir d’un tret d’un franctirador que no ha estat arrestat. En la vista de dimecres, la Fiscalia va sol·licitar que es mantingués la presó provisional per als tres imputats, cosa que l’Audiència va rebutjar ahir. Els altres dos investigats, com a suposats cooperadors, són un veí de Cervera, amic de joventut de Coromina, i un altre de Lleida, amo d’un taller.
La víctima i els tres investigats es van reunir un mes abans de l’assassinat
Segons els investigadors, els imputats i la víctima es van reunir el 24 de desembre del 2021, un mes i un dia abans del crim. A la reunió, el comandament policial hauria ofert informació relativa a la investigació de contraban a Portugal en la qual s’investigava Joan Coromina a canvi d’una quantitat de diners. Coromina s’hauria negat a satisfer-la. Concretament, li hauria demanat 30.000 euros. Després de l’assassinat, els investigats s’haurien reunit diverses vegades al taller del veí de Lleida, on “es van revelar detalls relatius a les circumstàncies de la mort de Joan Coromina, dels quals de forma indiciària podria inferir-se la participació dels investigats en els fets”, segons l’Audiència. Els investigadors creuen que el comandant podria haver encarregat l’assassinat a un sicari i que els altres dos imputats en van ser cooperadors. Així mateix, a les diligències s’adverteix que els investigats eren molt cautelosos en les seues trobades perquè sabien que eren investigats. Les indagacions policials assenyalen que el comandament policial va esborrar missatges de WhatsApp el mateix dia que es va publicar un article, l’abril passat, que informava sobre avenços en la investigació.
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van detenir els tres sospitosos el 2 de setembre passat. Dos dies després, el jutge de Solsona que instrueix el cas va decretar-ne l’ingrés preventiu a la presó argumentant que hi havia risc de destrucció de proves i assenyalant que els investigats podrien estar preparats per als escorcolls que van fer els agents i podrien influir en possibles testimonis. A deu dies de complir-se els tres mesos del seu ingrés al Centre Penitenciari Ponent, l’Audiència de Lleida els deixa en llibertat per un cas en el qual l’autor material no ha estat detingut.