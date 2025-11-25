ENERGIA
La Generalitat obrirà la porta als grans molins de vent a les comarques del Pirineu
El seu pla territorial assigna un objectiu de 53,3 MW eòlics al Pallars Sobirà i 48,8 al Jussà. Delimita terrenys aptes perquè generin energia sense que ho impedeixin restriccions urbanístiques ni ambientals
La Generalitat obrirà la porta a instal·lar parcs eòlics al Pirineu, on mai no se n’ha tramitat cap. Fins ara era gairebé impensable, a causa de les restriccions urbanístiques i ambientals a les comarques de muntanya. Tanmateix, el Govern estima que totes aquestes limitacions deixen alguns espais aptes per construir molins de vent als Pallars i delimitarà els terrenys on poder fer-ho. Tot això forma part del futur pla territorial (plater) per regular la implantació d’energies renovables a Catalunya. La directora de l’Institut Català de l’Energia, Anna Camp, va presentar ahir les previsions d’aquesta planificació al Jussà i el Sobirà davant de representants d’ajuntaments i consells de les dos comarques.
La planificació de la Generalitat fixa objectius d’energies netes per al 2050. El del Pallars Sobirà és de 53,3 megawatts (MW) d’energia eòlica i 65,1 MW d’origen solar. D’aquesta última, 34,5 MW s’hauran de desplegar en cobertes d’edificis, 10,5 MW en espais degradats com pedreres en desús i 20,1 MW en unes 30 hectàrees no alterades per activitats humanes. Després de la presentació del pla en aquesta comarca, representants d’ajuntaments i el consell van plantejar dubtes sobre si les figures de protecció ambiental permetran grans centrals eòliques i solars.
Pel que fa al Pallars Jussà, el pla preveu 48,8 MW eòlics i 772 MW solars. D’aquests, 69,4 MW són per a cobertes d’edificis, 134,5 en sòl degradat i 518,5 MW en terrenys que no ho estan. En aquesta comarca ja hi ha projectes solars que sumen 251 MW, una potència que es deduiria de l’objectiu de la comarca.
La Generalitat presentarà a cada comarca els objectius que el plater fixa per a ella abans de treure a exposició pública el pla a començaments del 2026.
En marxa la central solar de Som Energia a Tiurana
La cooperativa Som Energia ha posat en marxa la central solar de Mas Pinós a Tiurana, la segona que promou a les comarques de Lleida després de la d’Anglesola. Té una potència de 2,9 MW i haurà de produir 5.639 MWh a l’any, l’equivalent al consum anual de 2.255 habitatges. Els promotors van indicar que les obres s’han finançat a través d’aportacions de socis de Som Energia i d’una subvenció del fons Next Generation de la Unió Europea. “Gran part de l’energia es consumirà a la província de Lleida”, va afirmar la cooperativa, que va indicar que té més de 2.500 socis i prop de 4.000 contractes a la demarcació.
Així mateix, va apuntar que els panells solars s’han instal·lat en terrenys de secà poc productius, que la instal·lació aprofita una línia de mitjana tensió ja existent per evacuar l’energia i que el projecte “compleix tots els criteris d’integració paisatgística i ambiental”.