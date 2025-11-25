CARRETERES
Liciten per 3,3 milions la passarel·la sobre l’A-2 del Palau a Mollerussa
Millorarà la seguretat de vianants i ciclistes que creuen diàriament l’autovia. Culmina 5 anys de reivindicació, des de la primera carta al ministeri el 2020
El ministeri de Transports ha tret a concurs, per 3,3 milions d’euros, la construcció d’una passarel·la per als vianants sobre l’autovia A-2 que connectarà els municipis del Palau d’Anglesola i Mollerussa. D’aquesta manera es fa realitat un projecte reivindicat des de fa anys. La nova infraestructura es construirà a prop de l’actual pont que connecta tots dos municipis, per on passen de forma recurrent bicicletes i vianants, i comptarà amb uns 300 metres de camins d’accés, amb trams d’uns 150 metres al costat del Palau i uns 130 metres al de Mollerussa. La passarel·la s’ubicarà pròxima al complex industrial de Nufri i disposarà d’una altura lliure de pas superior a 2,20 metres, pendent transversal màxim del 2% i pendent longitudinal màxim del 6%, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i la mobilitat sostenible entre aquests dos termes municipals.
El subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, va remarcar que es tracta d’“una licitació que arriba, arriba amb retard però arriba”, i va explicar que la demora és a causa de “les millores incorporades al projecte constructiu i a les esmenes formulades durant el període d’informació pública”. “Valorem molt positivament aquest nou pas, que dona resposta a una vella exigència dels ajuntaments de Mollerussa i el Palau d’Anglesola i beneficiarà, sens dubte, als veïns d’aquestes dos localitats i dels municipis del seu entorn”, va afegir.
L’anunci de la licitació ha estat rebut amb una barreja de satisfacció i prudència per part dels municipis implicats. “Som un ajuntament tossut i persistent, i fa sis anys que piquem pedra”, va recalcar l’alcalde del Palau, Francesc Balcells. “Fins que no vegem les excavadores al costat de l’autovia continuarem vigilant”, va assegurar.
L’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, també va remarcar el retard en els terminis, però va assegurar que l’obra representarà un gran avenç cap a una mobilitat més sostenible. La licitació és el resultat de més de 5 anys de gestions, des de la primera carta enviada al ministeri l’any 2020 fins a l’aprovació del projecte el 2024 i les últimes reunions i reclamacions d’aquest 2025.