Un oleoducte ocupa canals sense autorització en 5 pobles
Exolum, l’antiga CLH, demana regularitzar les seues canonades 4 dècades després. La situació afecta Ballobar, Candasnos, Ontinyena, Vilella i Saidí
L’Oleoducte Taleza, la infraestructura de transport d’hidrocarburs entre la terminal d’Exolum (antiga CLH) al port de Tarragona i el seu centre d’emmagatzematge de Monzalbarba, a Saragossa, fa gairebé quatre dècades que discorre sense autorització per vies pecuàries de quatre municipis del Baix Cinca, Ballobar, Candasnos, Ontinyena, Saidí i Vilella de Cinca, i dos més propers dels Monegres com Vilanova de Sixena i Valfarta.
L’empresa, controlada pels fons CVC, Omers, APG i WSIB i el banc francès Crédit Agricole i en la qual recentment ha pres una participació del 20% el fons israelià KKR després d’adquirir-se-la a Macquaire, està tramitant la regularització d’aquestes instal·lacions davant l’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental) en un moviment que s’emmarca en una fase d’adequació dels seus equips per adaptar-se a la proliferació de projectes per produir quatre nous combustibles en format fluid: els hidrogens gris (a partir de gas natural) i verd (a partir d’electròlisi), el biometà i el biogàs.
L’oleoducte travessa una zona d’elevada concentració de projectes de biometà i biogàs com el Baix Cinca, i discorre a prop d’altres de similar intensitat com la Llitera i el Segrià, la qual cosa situa l’Oleoducte Taleza com un dels principals candidats per al transport de la producció d’aquestes plantes.
De fet, la sol·licitud presentada per Exolum proposa “regularitzar la situació” després de detectar que la falta d’autorització en “diversos termes municipals per on discorre actualment la instal·lació” impedeix “emetre llicència autoritzant actuacions sobre aquestes zones”. És a dir, que la petició d’autorització seria un pas previ a qualsevol tipus d’intervenció en la infraestructura.
L’empresa sol·licita concessions d’ús privatiu sobre aquests traçats dins dels seus preparatius per emprendre una nova etapa d’operacions “centrada en l’adaptació del negoci a la descarbonització i a la transició energètica” de canalització dels fluids.
Paral·lelament, la conselleria de Presidència, Economia i Justícia ha modificat les condicions de les plantes del projecte Turboleta, que preveu fabricar a Terol combustible per a avions amb biometà fabricat en plantes ubicades a Alcolea de Cinca, Penyalba i Saidí, entre altres. Aquestes instal·lacions deixen d’estar en un PIGA (Pla d’Interés General Autonòmic) que n’agilitza la tramitació, però es manté sobre aquestes la declaració d’interès autonòmic, que facilita eventuals expropiacions.
Blindatge per a les expropiacions en quatre plantes de biometà
El Govern d’Aragó ha actualitzat els tràmits de quatre projectes per autoritzar plantes de producció de biometà en municipis de la Franja. Així, ha sortit a consulta pública l’avaluació d’impacte ambiental de la planta de biometà que promou l’empresa Biorig Energy a Penyalba, al costat del Mas de Valcarreta, a prop de Mequinensa.