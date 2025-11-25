REGADIU
Primer revés a la modernització de l’Urgell amb el ‘no’ dels Alamús
L’assemblea de regants de la col·lectivitat número 15 rebutja el projecte. Queden dinou reunions parcials més abans de la general, el 21 de desembre
Els regants de la col·lectivitat número 15 del canal d’Urgell van acudir a votar en massa a la sala de l’ajuntament dels Alamús habilitada per a les urnes i ho van fer majoritàriament en contra del projecte de modernització. El president de la col·lectivitat, Josep Castelló, es va mostrar sorprès pel resultat i va explicar que els diferents subsectors de la col·lectivitat, que suma 2.300 hectàrees de cultius, van emetre només entre un 20 i un 45% de vots favorables a la modernització.
La d’ahir va ser la primera de les assemblees extraordinàries de col·lectivitat per decidir sobre el projecte prèvies a la reunió general, el 21 de desembre. La col·lectivitat dels Alamús (que inclou també finques de Torregrossa, Bell-lloc i Lleida) té quatre dels 135 síndics de la junta general i els quatre hauran de votar no el 21 de desembre. La resta de col·lectivitats (fins a vint constituïdes formalment) faran les seues reunions el mes vinent. La Casa Canal ha defensat el projecte de modernització, igual que la conselleria d’Agricultura, el titular de la qual, Òscar Ordeig, ha demanat el vot favorable. Tanmateix, una part dels regants es mostra escèptica amb els termes actuals del projecte i demanen més ajuda pública. Els regants hauran de pagar uns 200 milions d’euros per l’obra general i 400 pel moblament de les finques.
Projectes ‘claus en mà’
Precisament, la comunitat de regants va presentar ahir una proposta per ajudar l’agricultor a finançar les obres a l’interior de les parcel·les, que han batejat com claus en mà. Es tracta d’una fórmula que ofereix al regant acompanyament en totes les fases de la modernització de les seues finques, des de la planificació fins al finançament i les obres. Pretén guanyar agilitat i facilitar els tràmits i es gestiona a través de la nova Oficina de Suport a la Modernització. A més, els regants van anunciar ahir que el termini per moblar les finques s’amplia de 5 a 10 anys des de l’acabament de l’obra general a cada sector. Fins i tot aquest període podria ser superior, van afegir, si la compatibilitat dels dos regs (tradicional i modernitzat) és compatible.