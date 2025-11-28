Circulació interrompuda a l'RL4 per una incidència en un tren de proves entre Calaf i Manresa
L'avaria afecta els trens de la línia que fan el recorregut Manresa-Lleida
La circulació ferroviària de l'RL4 es troba interrompuda per una incidència en un tren de proves entre Calaf i Manresa, segons informen Renfe i Adif. Aquesta avaria afecta els trens de l'RL4 que fan el recorregut Manresa-Lleida. Tècnics d'Adif treballen per restablir la circulació.
Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat. D'altra banda, una avaria en un desviament a Alcalá de Chivert afecta la circulació entre Castelló i l'Aldea-Amposta-Tortosa amb retards.