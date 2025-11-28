SEGRE
transports

Circulació interrompuda a l'RL4 per una incidència en un tren de proves entre Calaf i Manresa

Circulació interrompuda a l'RL4 per una incidència en un tren de proves entre Calaf i Manresa

L'avaria afecta els trens de la línia que fan el recorregut Manresa-Lleida

El tren la línea de Manresa, a l'estació de Cervera, en una imatge d'arxiu.

El tren la línea de Manresa, a l'estació de Cervera, en una imatge d'arxiu.X.S.

Lluís Serrano
Publicat per
redacció

Creat:

Actualitzat:

La circulació ferroviària de l'RL4 es troba interrompuda per una incidència en un tren de proves entre Calaf i Manresa, segons informen Renfe i Adif. Aquesta avaria afecta els trens de l'RL4 que fan el recorregut Manresa-Lleida. Tècnics d'Adif treballen per restablir la circulació. 

Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat. D'altra banda, una avaria en un desviament a Alcalá de Chivert afecta la circulació entre Castelló i l'Aldea-Amposta-Tortosa amb retards.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking