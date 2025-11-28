MUNICIPIS
Comença a Mollerussa la poda contra els estornells
L’ajuntament de Mollerussa va iniciar ahir la poda selectiva a l’avinguda del Canal, una actuació programada per reduir els dormidors d’estornells que provoquen molèsties al veïnat per la presència de brutícia, deposicions i sorolls. Els treballs s’han iniciat al tram que va des de la carretera de Torregrossa fins al carrer Mestre Enric Subirós, que registra més presència d’excrements de les aus. Aquesta actuació va ser adjudicada a Parcs i Jardins de Catalunya SL per un import de 18.126 euros.
Les restes de la poda es trituren in situ mitjançant una màquina específica, fer que en redueix el volum, en facilita la gestió i evita desplaçaments innecessaris.