SEGRE
transports

Circulació interrompuda a l'RL4 per una incidència en un tren de proves entre Calaf i Manresa

INICIATIVES

Debaten sobre la IA en les llengües minoritàries

Primer congrés Internacional sobre Comunicació, Tecnologia i Llengües minoritàries, que se celebra aquests dies a la Val d’Aran, sobre la intel·ligència artificial en lingüística

Taula inaugural del congrés de comunicació a Vielha.

Taula inaugural del congrés de comunicació a Vielha.

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Posar la intel·ligència artificial (IA) al servei de les llengües minoritàries ha estat el tema central del primer Congrés Internacional sobre Comunicació, Tecnologia i Llengües Minoritàries, que se celebra des d’ahir i fins avui a la Val d’Aran. Sota el títol “La IA i les noves tecnologies com a aliades de l’aranès i les llengües minoritàries en la creació de continguts periodístics i audiovisuals”, aquest congrés explora el potencial de les innovacions tecnològiques per al foment i la vitalitat de l’occità i la resta de les llengües minoritàries europees.

Durant el congrés, coorganitzat per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), el Conselh Generau d’Aran i RTVE, es donen a conèixer les experiències i polítiques comunicatives desenvolupades per llengües amb un major nombre de parlants, com el català o l’eusquera. LA UPF ha dissenyat el programa acadèmic de l’esdeveniment, principalment a càrrec del grup d’Investigació en Comunicació Política, Periodisme i Democràcia del departament de Comunicació. L’objectiu principal és definir estratègies que permetin que la tecnologia es converteixi en una aliada. Per això, aquest congrés es concep com el punt de partida per a la creació d’un laboratori de continguts en aranès i per generar aliances entre comunitats lingüístiques minoritàries i mitjans de comunicació. Durant els dos dies es preveu debatre també sobre la viabilitat de formats periodístics en llengües com l’aranès, a més de xarxes socials i continguts virals en llengües minoritàries. El congrés està dirigit a investigadors en comunicació, tecnologia de la informació i llengües minoritàries, gestors de mitjans de comunicació, creadors de continguts o experts en polítiques lingüístiques, entre d’altres.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking