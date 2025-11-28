INICIATIVES
Debaten sobre la IA en les llengües minoritàries
Primer congrés Internacional sobre Comunicació, Tecnologia i Llengües minoritàries, que se celebra aquests dies a la Val d’Aran, sobre la intel·ligència artificial en lingüística
Posar la intel·ligència artificial (IA) al servei de les llengües minoritàries ha estat el tema central del primer Congrés Internacional sobre Comunicació, Tecnologia i Llengües Minoritàries, que se celebra des d’ahir i fins avui a la Val d’Aran. Sota el títol “La IA i les noves tecnologies com a aliades de l’aranès i les llengües minoritàries en la creació de continguts periodístics i audiovisuals”, aquest congrés explora el potencial de les innovacions tecnològiques per al foment i la vitalitat de l’occità i la resta de les llengües minoritàries europees.
Durant el congrés, coorganitzat per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), el Conselh Generau d’Aran i RTVE, es donen a conèixer les experiències i polítiques comunicatives desenvolupades per llengües amb un major nombre de parlants, com el català o l’eusquera. LA UPF ha dissenyat el programa acadèmic de l’esdeveniment, principalment a càrrec del grup d’Investigació en Comunicació Política, Periodisme i Democràcia del departament de Comunicació. L’objectiu principal és definir estratègies que permetin que la tecnologia es converteixi en una aliada. Per això, aquest congrés es concep com el punt de partida per a la creació d’un laboratori de continguts en aranès i per generar aliances entre comunitats lingüístiques minoritàries i mitjans de comunicació. Durant els dos dies es preveu debatre també sobre la viabilitat de formats periodístics en llengües com l’aranès, a més de xarxes socials i continguts virals en llengües minoritàries. El congrés està dirigit a investigadors en comunicació, tecnologia de la informació i llengües minoritàries, gestors de mitjans de comunicació, creadors de continguts o experts en polítiques lingüístiques, entre d’altres.