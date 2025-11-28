Declaren BCIL els tocs manuals de les campanes de Santa Maria
El ple de la Paeria de Cervera va aprovar ahir per unanimitat declarar Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) els tocs manuals de les campanes de l’església de Santa Maria, reconeixent així el seu valor com a patrimoni immaterial lligat a la cultura i tradició local que es manté viva des de fa més de 600 anys i que és transmesa de generació en generació, tant vinculada a la vida religiosa com a la social i comunitària de la ciutat. Aquesta proposta, impulsada per l’Associació de Campaners de Cervera i recolzada per la majoria de les entitats culturals de la ciutat, destaca la importància de preservar aquesta pràctica manual única coincidint amb l’aniversari de les històriques campanes Seny Major i Carranca, que daten de l’any 1425.
El regidor de Cultura, Ramon Augé, va destacar que “el fet que a Cervera les campanes es toquen de forma manual és un gran aspecte a valorar per portar a terme la consideració de BCIL”. En la sessió també va prosperar amb els vots de l’equip de govern i l’abstenció de SiF i ERC el reconeixement extrajudicial de crèdit per 5.019,87 euros corresponent a factures d’exercicis anteriors pendents de pagament del Conservatori i de l’Escola Municipal de Música.