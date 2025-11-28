INFORMES
La desertificació amenaça el 33% del territori a Lleida
És un 67% de la superfície àrida, concentrada a Ponent. Per sota de la mitjana espanyola, amb un 43% de degradació
El primer Atles de la desertificació a Espanya, presentat ahir, revela que la degradació inclou el 33,8% del territori a les comarques de Lleida, especialment les del pla, i que la desertificació, és a dir, la degradació localitzada a les zones àrides, afecta el 67% de la superfície fins a un total de 4.012 quilòmetres quadrats sobre els 12.140 (1.214.000 hectàrees) que ocupa la província.
En el conjunt de l’Estat, els resultats conclouen que hi ha un 43,35% del territori espanyol en degradació i un 60,94% de les zones àrides en desertificació (206.203 quilòmetres quadrats). “Estem davant d’un dels reptes ambientals més importants per al nostre país en les pròximes dècades”, van apuntar investigadors responsables del projecte. L’informe detecta a Lleida que només un 66% de la superfície està en bon estat. Entre les causes d’aquest fenomen destaquen sobretot l’increment de les temperatures a causa del canvi climàtic i la reducció de les pluges.
La situació es veu empitjorada per la sobreexplotació dels recursos naturals en alguns casos.
Aquest tipus de degradació porta a la pèrdua total de sòl útil per a l’ecologia i l’agricultura, segons van remarcar els responsables de l’Atles, coordinat per especialistes de la Universitat d’Alacant i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i presentat a Alacant.