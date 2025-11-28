SEGRE
Guixers estrena el nou local Cultural de la Casa Nova de Valls

Un dels actes celebrats durant la inauguració. - A. GUIXERS

Redacció

Guixers ha estrenat el nou local cultural del disseminat de Valls construït al costat de la Casa Nova de Valls, actual seu de l’ajuntament. S’ha portat a terme la rehabilitació de l’edifici per aconseguir una millor acústica, la millora del confort tèrmic i l’adaptació funcional del que era la sala polivalent. Les obres han comptat amb un pressupost de 190.000 euros. L’edifici va ser utilitzat com a garatge per a la maquinària d’hivern i com a espai per als joves.

