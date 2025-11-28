Guixers estrena el nou local Cultural de la Casa Nova de Valls
Guixers ha estrenat el nou local cultural del disseminat de Valls construït al costat de la Casa Nova de Valls, actual seu de l’ajuntament. S’ha portat a terme la rehabilitació de l’edifici per aconseguir una millor acústica, la millora del confort tèrmic i l’adaptació funcional del que era la sala polivalent. Les obres han comptat amb un pressupost de 190.000 euros. L’edifici va ser utilitzat com a garatge per a la maquinària d’hivern i com a espai per als joves.