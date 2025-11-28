MUNICIPIS
L’oposició de Tàrrega frena amb la seua majoria la nova concessió de l’aigua
Junts i CUP rebutgen un estudi previ per tramitar-la al considerar-lo incomplet i en demanen un altre. L’actual contracte s’ha prorrogat dos cops i expirarà el 2026
Junts i CUP, a l’oposició a Tàrrega i amb 11 dels 17 edils de l’ajuntament, van rebutjar ahir en el ple l’estudi sobre models de gestió de l’aigua elaborat per Nova Celona, un document previ a la tramitació d’una nova concessió d’aquest servei. Van argumentar que el document es troba incomplet i en van reclamar un de nou. El grup Agbar és l’actual concessionari, amb un contracte per 25 anys que va acabar el 2024. Al juliol es va aprovar la segona pròrroga fins al 2026.
L’informe de Nova Celona conclou que la concessió és la forma més adequada i viable econòmicament. Així mateix, el govern d’ERC i PSC va pactar amb la CUP un reconeixement extrajudicial de crèdit de factures de proveïdors. El d’ahir va ser l’últim del secretari municipal, Ramon Morell, que es jubilarà al desembre després de 36 anys en el càrrec.
D’altra banda, l’alcaldessa d’Almacelles, Vanesa Olivart, va anunciar ahir més control sobre obres municipals per evitar perdre ajuts. Ho va fer en el ple en què Josep Torres, cessat com a edil d’Urbanisme, va dir “no haver fet res malament” en l’obra que el consistori no va rebre a temps per obtenir 209.000 euros del Puosc.
Desbloquegen l’ampliació de l’escola Mont-roig
El ple de Balaguer va desbloquejar ahir l’ampliació de l’escola Mont-roig, a l’aprovar una segona addenda en el conveni amb el departament d’Educació que permetrà licitar les obres com més aviat millor. La conselleria assumirà el finançament dels treballs, amb un pressupost de 3,4 milions després d’un augment dels costos respecte als dos milions previstos el 2022.
Les Borges rebaixa multes ‘excessives’ de circulació
El ple de les Borges va aprovar rebaixar multes de circulació que el govern de BxR i ERC considera “desproporcionades”. Amb el canvi en l’ordenança, sancions que ara suposen 200 € o més se situaran entre 50 i 80. Junts, a l’oposició, hi va votar en contra i va qüestionar que el consistori tingui competències per rebaixar imports de multes, a l’estar vinculades a normes de més rang.