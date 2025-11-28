Més de mil persones visiten l’exposició dels Márquez a Cervera
Coincidint amb el cap de setmana de celebració del campionat i el subcampionat de MotoGP. La Paeria n’estudia el trasllat per ampliar-la
El Museu Comarcal de Cervera va registrar més d’un miler de visitants durant el cap de setmana de la festa dedicada a Marc i Àlex Márquez, que va tenir lloc dissabte passat, per celebrar el títol i el subtítol del campionat de la categoria reina de MotoGP. Aquesta afluència confirma el ressorgir de l’interès per l’exposició permanent I’m 93, que repassa la trajectòria dels dos germans, especialment de Marc, des dels seus inicis fins als títols conquerits en les principals categories del campionat. La majoria dels visitants procedia de diferents punts de Catalunya, malgrat que també n’hi havia de la resta de l’Estat i de l’estranger.
L’exposició I’m 93 ha tornat a situar-se al centre de l’activitat cultural i turística de la ciutat. Inaugurada el 2012 i reformada i ampliada en diverses ocasions, reuneix les motos, trofeus, granotes i objectes personals dels germans Márquez. La Paeria i la família del pilot treballen ara en un projecte d’actualització de l’espai, després que l’interès del públic s’hagi reactivat notablement arran dels últims èxits esportius de Marc Márquez amb Ducati. L’alcalde, Jan Pomés, va destacar que estan estudiant la possibilitat de traslladar la mostra a un altre espai de la ciutat més ampli, encara per determinar. Pomés va afirmar que als germans Márquez “encara els queda molta carrera al davant i molts futurs èxits”. Precisament, dins del pla estratègic del museu ja hi havia un projecte d’ampliació i reforma de l’espai. L’alcalde va valorar molt positivament la resposta del públic i va destacar que “el museu de Cervera es consolida com un atractiu turístic singular dins del panorama museístic català”.
Després d’uns anys d’estancament per la pandèmia i les lesions de Marc, la mostra recupera progressivament visitants, impulsada sobretot pels bons resultats esportius del més gran de la saga en la seua nova etapa amb Ducati, especialment des del setembre, quan es va proclamar campió del món de MotoGP per setena vegada.
Abans de la covid, registrava uns 8.000 visitants anuals. “Amb la pandèmia i la lesió vam baixar i ara ens estem recuperant”, va apuntar la directora del Museu, Mireia Pedro. Des que va obrir, l’exposició I’m 93 ha rebut unes 60.000 visites.