SEGRE
transports

Circulació interrompuda a l'RL4 per una incidència en un tren de proves entre Calaf i Manresa

Obren al trànsit el renovat carrer Llobera i la plaça de Sant Pere

Aquesta setmana s’ha obert la plaça al trànsit. - A. SOLSONA

Aquesta setmana s’ha obert la plaça al trànsit. - A. SOLSONA

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Solsona ha acabat les obres de millora de l’accessibilitat del carrer Llobera i la plaça de Sant Pere i s’ha obert el pas a vianants i vehicles. S’han suprimit les voreres per guanyar amplitud i s’ha creat un gual llarg i elevat per reduir la velocitat del trànsit. A la plaça s’ha incorporat l’antiga zona d’aparcament amb una rampa i un mur que fa de banc, a més de renovar tots els serveis. Aquests treballs han costat 121.000 euros.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking