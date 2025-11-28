Obren al trànsit el renovat carrer Llobera i la plaça de Sant Pere
Solsona ha acabat les obres de millora de l’accessibilitat del carrer Llobera i la plaça de Sant Pere i s’ha obert el pas a vianants i vehicles. S’han suprimit les voreres per guanyar amplitud i s’ha creat un gual llarg i elevat per reduir la velocitat del trànsit. A la plaça s’ha incorporat l’antiga zona d’aparcament amb una rampa i un mur que fa de banc, a més de renovar tots els serveis. Aquests treballs han costat 121.000 euros.