JUSTÍCIA
Prova pilot a la presó de Lleida per tractar presos molt conflictius
Aquells amb comportaments altament disfuncionals, problemàtiques de salut mental o trastorns. Les contencions mecàniques han baixat un 22,4%
El Departament Especial de Règim Tancat (DERT) –les cel·les d’aïllament que es destinen per aplicar mesures disciplinàries a interns– del Centre Penitenciari Ponent serà el banc d’un pla pilot per a reclusos d’alta complexitat en el marc del Pacte Nacional de Salut Mental. Així ho va anunciar ahir al Parlament la secretària de Mesures Penals i Reinserció, Elena Pérez, que va explicar que es tracta d’una iniciativa de tractament especialitzat i intensiu amb persones d’alta complexitat, comportaments altament disfuncionals, amb problemàtica de salut mental o trastorns del desenvolupament, que “són refractàries al tractament penitenciari estàndard i concentren la incidentalitat del centre penitenciari”.
Elena Peréz va comparèixer en comissió juntament amb el conseller de Justícia, Ramon Espalader, per abordar la situació relativa a les contencions mecàniques en la presons i per presentar la resposta del Govern a l’Informe del Comitè Europeu per a la Prevenció de la Tortura i dels Tractes o Penes Inhumans i Degradants, que va recriminar l’elevada taxa de contencions. Espadaler va anunciar una “disminució constant”, d’un 22,4% respecte al 2024. Pérez va manifestar que el pic es va assolir el 2023, amb 643; el 2024 se’n van registrar 413 i, fins al 31 d’octubre del 2025, se n’han produït un total de 313, el que suposa “una reducció significativa” “La tendència és indiscutible: una reducció d’un 22,4% tenint en compte que aquesta reducció es produeix en un context d’increment de la població interna”, va subratllar Pérez.
D’altra banda, Isaac Padrós, diputat de Junts, va retreure al Govern que continuï “sense dotar de recursos necessaris per evitar que la contenció sigui l’únic medi disponible” i va criticar la postura adoptada per Serveis Penitenciaris després d’un motí a Ponent en el qual va denegar la regressió de grau dels presos implicats, com va avançar SEGRE dimecres.
Polèmica per la depilació làser per als interns trans
El sindicat CSIF va denunciar ahir que la sotsdirecció general de Programes de Rehabilitació i Sanitat de Justíciaha autoritzat l’entrada a les presons catalanes de màquines de depilació láser per garantir els drets dels interns trans i intersexuals. Des de la conselleria van declinar fer-ne una valoració. “No es poden prioritzar serveis cosmètics mentre no es resolen qüestions essencials de seguretat, higiene i dignitat laboral”, va lamentar el CSIF, que exigeix al Govern una reordenació immediata de prioritats i que se centri a garantir els drets fonamentals i les condicions adequades. “La reinserció no depèn de màquines de depilació làser, sinó d’un sistema penitenciari dotat de recursos, personal i infraestructures dignes”, conclou.