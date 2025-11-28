MUNICIPIS
S’atrinxeren davant del bloc amb okupes de les Borges per protestar pel desallotjament
L’esperen la setmana vinent i demanen ajornar-lo o un allotjament provisional per evitar quedar-se al carrer. Afectarà entre dotze i vint famílies, entre okupes, inquilins i algun propietari
Habitants del bloc de pisos del carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques es van atrinxerar ahir al migdia per protestar pel desallotjament que prepara l’ajuntament després de declarar inhabitable l’edifici. L’esperen a partir de dilluns vinent i afectarà entre 12 i 20 famílies, sense distinció entre okupes, inquilins amb contractes de lloguer social o propietaris. Cap a les 13.00 van tallar els tres carrers que porten a l’immoble, bloquejant-los amb un cotxe, contenidors d’escombraries i altres objectes. Es van mantenir així durant una hora, en la qual es van concentrar davant de les portes del bloc. Diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra van acudir al lloc, mentre que agents amb equips antiavalots esperaven a les proximitats, preparats per intervenir. Tanmateix, la protesta va acabar sense incidents cap a les 14.00 i els manifestants van desbloquejar els carrers.
Alguns dels habitants del bloc van explicar que ja han estat avisats de forma extraoficial del desallotjament, ja sigui pels Mossos d’Esquadra o bé pels serveis socials del consell comarcal. Donen per fet que hauran de marxar, però reclamen retardar l’operatiu policial per expulsar-los o bé disposar d’un allotjament provisional per evitar quedar-se al carrer mentre opten a habitatges de lloguer assequible. Van apuntar que als pisos viuen nens i nenes, persones grans, malaltes i en altres situacions de vulnerabilitat.
El consell, que presta els serveis socials als ajuntaments de la comarca, ha fet aquesta setmana els primers passos per constituir la taula d’emergència d’habitatge de les Borges Blanques: un òrgan participat per les diferents administracions i dedicat a valorar la situació de vulnerabilitat de persones que s’han quedat sense casa de forma sobrevinguda, a fi d’assistir qui ho necessiti. Habitants del bloc de Santiago Rusiñol esperen que aquesta iniciativa els permeti acollir-se a reallotjaments d’emergència, malgrat que demanen assegurar-se un sostre entre el desallotjament i l’assignació d’un habitatge.
La protesta va coincidir amb la data d’un desallotjament previst en un pis del bloc. Va ser instat davant del jutjat mesos enrere, al marge del que prepara l’ajuntament. Aquest, actua partint d’informes dels seus serveis tècnics que hi aprecien insalubritat i danys estructurals. En el ple celebrat ahir, l’alcalde, Josep Farran, va afirmar que el consistori ha obtingut autorització judicial per al desallotjament després d’un treball “meticulós” per justificar-lo davant del jutge.