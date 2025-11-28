Solsona construirà una nova planta de reciclatge amb 930.000 €
El consistori aprova un pressupost municipal de 12,7 milions per al 2026
Solsona invertirà 930.000 euros en la construcció d’una nova planta de reciclatge, que serà l’actuació més destacada del pressupost municipal per al 2026, que ascendeix a 12,7 milions d’euros. El ple va aprovar ahir el projecte d’ingressos i despeses, que suposa un increment del 5% respecte a l’exercici actual i contempla inversions per valor d’1,4 milions, un 22,3% més.
Aquest projecte de la planta ja estava previst en el pressupost anterior, però la licitació va quedar deserta, la qual cosa va obligar a readaptar tant el projecte com els preus. L’alcaldessa, Judit Gisbert, va apuntar que aquests comptes “busquen reforçar totes les partides amb marge de creixement, especialment les destinades a persones”. Va recordar que existeixen capítols que condicionen fortament el pressupost, com el de personal, que ascendeix a 4,6 milions d’euros, representant més del 36% del total.
A més de la planta, el consistori destinarà 322.000 euros a millores a la xarxa de proveïment d’aigua, 100.000 al pressupost participatiu dels pròxims dos exercicis, 75.700 a construir nous nínxols al cementiri, i 14.740 euros a habitatge, amb la previsió d’ampliar aquesta última partida durant l’any. També s’ha contemplat una modificació de crèdit per transferir 129.200 euros per cobrir despeses corrents que han superat la previsió inicial i reassignar 85.000 euros per a instal·lacions esportives. Aquests fons es destinaran a la instal·lació de gespa i una coberta a la pista 1 de pàdel del complex poliesportiu i una nova senyalització del Vinyet.
En referència a despeses corrents, destaca l’augment del 18 per cent en activitats d’Infància i el 9,25 per cent en programes de Drets Socials. L’àrea de Cultura incrementa la dotació de convenis fins als 134.000 euros per actualitzar l’acord amb el Carnaval.
L’alcaldessa, Judit Gisbert, va apuntar que l’àrea de Governació experimenta un creixement del 73% destinat a la renovació d’armilles del cos policial i el manteniment de pilons i lectors de matrícules. En canvi, l’àrea de desenvolupament local descendeix un 16,3% a l’espera de la resolució de subvencions de l’Agència de Desenvolupament Local. El ple va aprovar delegar la recaptació de les sancions per infraccions de l’ordenança de convivència ciutadana a l’organisme de Recaptació de Tributs de la Diputació, per guanyar eficàcia en la gestió d’aquests cobraments. El ple va ratificar la modificació dels estatuts de la Mancomunitat d’Aigua.