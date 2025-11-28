Tecnologia de radiofreqüència centra la fira de la Robòtica
Mostra les competències digitals i tecnològiques adquirides a La Llavor. El projecte arriba a 1.600 estudiants i aquest curs s’estrenarà a Tàrrega
Guissona celebra fins diumenge la cinquena edició de la fira de la Robòtica a l’espai La Llavor de bonÀrea, un esdeveniment dedicat a aquesta especialitat que aquest any fa especial èmfasi en la tecnologia de radiofreqüència. El certamen té com a objectiu mostrar les competències digitals i tecnològiques que adquireix l’alumnat de forma curricular i gratuïta a La Llavor, vinculant aquest aprenentatge amb el desenvolupament professional futur. Jaume Alsina, director general de bonÀrea, va assenyalar que La Llavor és fonamental per a la cohesió social en zones rurals, ja que genera oportunitats a tot l’alumnat en igualtat de condicions. “És un element clau per aconseguir cohesió social de manera plena, vinculant ruralitat, tecnologia, innovació i diversitat”, va destacar. Alsina també va fer referència a l’evolució tecnològica que bonÀrea està desenvolupant amb radiofreqüència, una tecnologia que obre noves oportunitats en logística, producció i comerç.
Per a l’alcalde de Guissona, Jaume Ars, “La Llavor és un repte educatiu que contribueix a humanitzar la tecnologia, la robòtica i la intel·ligència artificial convertint-se en un espai de progrés i benestar”.
Durant la fira s’ofereixen activitats lúdiques i educatives, com tallers interactius, exhibicions de robòtica educativa (Quanta) i espais innovadors com les plataformes Omni Treadmill, en què els participants poden integrar moviments reals en entorns virtuals, i la zona Retro Arcade, per jugar i competir. Destaca l’espai Lego Challenge, per construir i dissenyar en família, demostracions de projectes de l’alumnat del cicle formatiu de grau mitjà d’Electromecànica de l’institut de Guissona, i el nou espai Maker Challenge de La Llavor, per crear, programar i donar vida a idees en una gimcana d’enginy i creativitat. En aquesta ocasió, també destaquen demostracions de projectes basats en radiofreqüència, que permeten controlar, explicar i detectar objectes sense intervenció humana, destacant la seua aplicació en logística, traçabilitat i productivitat.
La Llavor, impulsada per bonÀrea, promou la cohesió social rural a través de la innovació tecnològica i l’educació en STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). Actualment, arriba a més de 1.600 estudiants d’escoles i instituts de Guissona, Agramunt, Ponts, Torà i Santa Coloma de Queralt en col·laboració amb els ajuntaments i empreses de cada localitat, malgrat que el projecte preveu incloure onze municipis més. De fet, en el segon trimestre d’aquest curs està previst que s’estreni a Tàrrega beneficiant 800 estudiants més de cinquè de Primària a segon d’ESO.
A més de la fira de la Robòtica, Guissona acull aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, una nova edició de la fira Playmobil i Lego al pavelló 11 de Setembre amb exposició de diorames, venda de productes de les dos marques, concursos i tallers.