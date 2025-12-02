Un poble amb energia d’emergència
L’ajuntament impulsa una instal·lació solar col·lectiva amb bateries capaç de donar subministrament durant apagades. Un dels dos locals socials estarà preparat per ajudar veïns
L’ajuntament de Prullans treballa en un projecte pioner per disposar d’energia elèctrica davant de futures apagades, com el que va afectar tot Espanya el passat 25 d’abril. Es tracta d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu, que emmagatzemarà els excedents amb l’ajuda de bateries i comptarà amb un sistema de backup que permetrà continuar utilitzant-la davant de fallades en la xarxa elèctrica. La pràctica totalitat dels panells solars que hi ha ara en edificis públics es desconnecten davant d’incidències com fortes caigudes de tensió.
La instal·lació de panells solars per generar energia i escalfar equipaments públics és ja habitual a la majoria d’administracions públiques, però la que impulsa aquest municipi de la Cerdanya lleidatana es diferencia de la resta perquè permet la possibilitat d’autoproveir-se d’energia davant d’una nova situació d’emergència. Després de la gran apagada de la primavera passada, molts ajuntaments van comprovar que les seues instal·lacions no estaven habilitades per funcionar de forma independent, al marge de la xarxa elèctrica.
L’alcalde de Prullans, Albert Maurell, va explicar que l’aposta per un subministrament elèctric d’emergència “és totalment necessària després del que s’ha viscut” fa pocs mesos. Les plaques solars estaran instal·lades, va indicar, a la teulada d’un dels dos locals socials del poble. En concret, en el de Sant Esteve, el de més capacitat, que disposi del servei de bar i que compta amb una teulada molt assolellada. La instal·lació estarà preparada perquè, en una situació d’emergència, hi pugui continuar havent electricitat a l’edifici. “Els veïns podran anar-hi a carregar el telèfon mòbil o per al que necessitin”, va afegir el primer edil. El plec de clàusules tècniques del concurs per adjudicar les obres inclourà un apartat de millores. Les empreses que optin al contracte tindran la possibilitat de millorar el projecte instal·lant el mecanisme necessari perquè la instal·lació solar funcioni en situacions d’apagada. El ple del passat 25 de setembre va aprovar, de manera inicial, el projecte, que compta amb un pressupost d’execució de 113.412 euros (amb impostos). Maurell va explicar que l’obra està finançada del tot amb una subvenció de la Diputació, a través del Pla de Cooperació d’Inversions d’aquest ens provincial.
La previsió, segons el primer edil, és executar les obres a començaments del proper any. Serà una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu amb compensació d’excedents de 44,72 kW de potència, dotada amb emmagatzematge amb bateries de 25 kWh al local social Sant Esteve.
Aquesta instal·lació haurà de subministrar energia elèctrica d’origen renovable a tots els equipaments municipals: als dos locals socials, a l’ajuntament, a l’escola del poble i al consultori mèdic.