MUNICIPIS
De Prop de Preixana marida aliments de proximitat i cultura
Preixana es convertirà de nou en la capital dels productes alimentaris de proximitat amb la fira De Prop, que celebrarà la 12 edició els pròxims 13 i 14 de desembre. L’alcalde, Jaume Pané, va destacar que es tracta d’un certamen “molt consolidat” l’objectiu del qual és “donar a conèixer els productors del territori”.
A més, va afegir que aquest any aposten per la cultura amb l’Associació Paupaterres i segueix el vessant esportiu amb la sisena cursa i caminada Entre Cabanes. Pané va agrair la “fidelització” dels productors que “veuen Preixana com un bon aparador a les portes de Nadal, en què els visitants poden adquirir regals amb valor afegit”.
De Prop comptarà amb uns 25 expositors que es completaran amb diferents activitats, com un showcooking a càrrec de Cal Treixiner. Hi haurà vermuts musicals amenitzats per Pixie Dixie i Inuits i concerts de corals de proximitat i de Miquel del Roig. A més, s’ha programat un taller de grafiti a càrrec de Tope. No faltaran presentacions de nous productes com el torró de pedra seca de Leader de Ponent i la màquina expenedora a granel KiloZero.
Per als més petits s’han programat els espectacles de Lali BeGood i de La Berta de Poblet, així com la recerca del Tió de Nadal en col·laboració amb l’AFA de l’escola Montalbà. També s’obrirà el celler d’Antoni Giribet i s’oferiran esmorzars, dinars i sopars.