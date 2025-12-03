El ‘no’ guanya amb un 85% dels vots
Els regants a la capital del Pla rebutgen la modernització del Canal d’Urgell amb 387 paperetes en contra i només 60 a favor. Tercera col·lectivitat que se suma a la negativa contra el projecte
La votació celebrada ahir a la col·lectivitat número 11, amb seu a Mollerussa, es va saldar amb un rebuig molt clar al projecte de modernització del Canal d’Urgell. El no va obtenir 387 vots, davant 60 del sí i 8 vots nuls, de manera que el total de vots arriba als 455. El cens de la votació incloïa 903 regants, encara que un regant no equival necessàriament a un vot, ja que alguns titulars concentren més d’una finca. D’aquesta manera, el rebuig a la modernització suposa aproximadament el 85,1% dels vots emesos. La col·lectivitat 11 rega 3.165 hectàrees als termes municipals de Golmés, Miralcamp, Vila-sana, Mollerussa, Fondarella, el Palau d’Anglesola, Sidamon, el Poal, Bellvís i Bell-lloc d’Urgell. La votació es va portar a terme a la seu del Canal d’Urgell a Mollerussa, on es va poder votar des de les sis fins a les vuit del vespre. Va ser llavors quan es va tancar l’urna i es va iniciar el recompte, que va quedar llest en uns 20 minuts.
És, així, la tercera col·lectivitat que rebutja el projecte. Als Alamús i, especialment, a Térmens, el no a la modernització ja s’havia imposat de manera aclaparadora, amb participacions properes al 90%. A Térmens, d’uns 800 partícips, més de 700 van acudir a votar, en un escenari de forta mobilització que contrasta amb la participació registrada en altres col·lectivitats.
Ara per ara, l’únic resultat favorable és el de la col·lectivitat número 19, amb seu a les Borges Blanques i integrada pels municipis d’Arbeca, la Floresta i Juneda. En aquesta ocasió, el resultat va ser favorable al sí a la modernització, però amb una participació molt baixa: de gairebé 350 partícips amb dret a vot, tan sols 47 van acudir a les urnes, un 13,4% del cens. El sí es va imposar llavors amb 50 vots davant 43 nos.
Més votacions
El calendari de votacions continua en els propers dies. El dia 6 està prevista la consulta a la col·lectivitat 2, amb seu a la Fuliola, que agrupa regants d’Agramunt, Puigverd d’Agramunt, Tàrrega, Tornabous, Barbens, la Fuliola, Castellserà, Penelles, Anglesola i Ivars d’Urgell.
El dia 9 serà el torn de la col·lectivitat 16, amb seu a Bell-lloc d’Urgell, que integra els municipis de Torregrossa, els Alamús, Bell-lloc, Vilanova de la Barca, Alcoletge i Lleida.