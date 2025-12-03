MUNICIPIS
Inversió de 160.000 euros per estabilitzar pendents a Vernet
La Diputació destinarà 160.000 euros a les obres d’estabilització de les zones inestables del nucli de Vernet, a Artesa de Segre. Es tracta d’una actuació d’urgència que consistirà a estabilitzar un pendent amb malles tensades per evitar el despreniment de roques. El president de la corporació provincial, Joan Talarn, va visitar ahir la localitat i va apuntar que “es continuarà treballant en petits pobles perquè puguin afrontar situacions d’aquest tipus”.